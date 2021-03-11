«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية.وأكد أن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد البلاد، اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح ما بين 6 و8 درجات مئوية.وأكدت الهيئة أنه يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، نهارًا، كما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من مرسى مطروح والسلوم والإسكندرية على فترات متقطعة.