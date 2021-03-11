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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزهم متحرش المعادي.. «10 ترندات» تصدرت محركات البحث هذا الأسبوع

الخميس 11/مارس/2021 - 11:45 ص
متحرش المعادي
متحرش المعادي
هويدا سعيد
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ازدحم الأسبوع الجاري بعدد من الأحداث التي تصدرت محركات البحث جوجل، والتي كان من أبرزها:

- يسرا

تصدرت الفنانة يسرا، ترند محركات البحث جوجل بعد أن نشرت فيديو لها بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن سعادتها وحبها إلى كل أصدقائها الذين احتفلوا بهذه المناسبة من خلال فيديو يهنئوها بعيد ميلادها.

- فيفي عبده

تصدرت الفنانة فيفي عبده في الساعات القليلة الماضية تريند محركات البحث جوجل، بعد ظهورها بصورة جديدة وتتطمئن جمهورها، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الماضية.

- إيمي سمير غانم

تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم محركات البحث جوجل، بعد أن نفت ارتدائها للحجاب كما أشيع على حساب يحمل اسم على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

- متحرش المعادي

تصدرت حادثة تحرش بطفلة محركات البحث جوجل والتي وقعت في مدخل عقار بمنطقة المعادي في القاهرة، والتي أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، محاولة رجل التحرش بطفلة عبر ملامسة أجزاء من جسدها، نشرته سيدة تعمل بمختبر طبي بالدور الأول من العقار، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة، قبل أن تواجه السيدة المتحرش الذي لاذ بعدها بالفرار.

- حنين حسام بفستان الزفاف
تصدر اسم حنين حسام فتاة تيك توك، ترند محركات البحث جوجل بعد أن ظهرت بفستان زفاف أبيض لتشوق جمهورها، وكتبت حنين حسام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" قائلة: " مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر".

- غادة عادل

تصدرت الفنانة غادة عادل محرك البحث جوجل، بعد إعلان المخرج مجدي الهواري إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

- دينا داش

تصدرت البلوجر دينا داش قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع "تويتر"، والأكثر بحثا على جوجل بعد حفل زفافها.

- صافيناز

تصدرت الراقصة الأرمينية "صافيناز" ترند محركات البحث جوجل، بعد أن نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" تظهر فيه بشكل خليع وسافر للغاية.

- ريناد عماد

تصدرت فتاة التيك توك ريناد عماد، بعد أولى جلساتها لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها للفت الأنظار بأسلوب خادش للحياء، وذلك بعدما أحالتها النيابة للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليها إثر بلاغ قدمه ضدها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.

- ليلي أحمد زاهر

تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها بإطلالة جديدة غلب عليها اللون الأزرق.

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