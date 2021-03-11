أبرزهم متحرش المعادي.. «10 ترندات» تصدرت محركات البحث هذا الأسبوع

- يسرا



- فيفي عبده



- إيمي سمير غانم



- متحرش المعادي



- حنين حسام بفستان الزفاف



- غادة عادل



- دينا داش



- صافيناز



- ريناد عماد



- ليلي أحمد زاهر



ازدحم الأسبوع الجاري بعدد من الأحداث التي تصدرت محركات البحث جوجل، والتي كان من أبرزها:تصدرت الفنانة يسرا، ترند محركات البحث جوجل بعد أن نشرت فيديو لها بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن سعادتها وحبها إلى كل أصدقائها الذين احتفلوا بهذه المناسبة من خلال فيديو يهنئوها بعيد ميلادها.تصدرت الفنانة فيفي عبده في الساعات القليلة الماضية تريند محركات البحث جوجل، بعد ظهورها بصورة جديدة وتتطمئن جمهورها، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الماضية.تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم محركات البحث جوجل، بعد أن نفت ارتدائها للحجاب كما أشيع على حساب يحمل اسم على موقع التدوينات القصيرة تويتر.تصدرت حادثة تحرش بطفلة محركات البحث جوجل والتي وقعت في مدخل عقار بمنطقة المعادي في القاهرة، والتي أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، محاولة رجل التحرش بطفلة عبر ملامسة أجزاء من جسدها، نشرته سيدة تعمل بمختبر طبي بالدور الأول من العقار، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة، قبل أن تواجه السيدة المتحرش الذي لاذ بعدها بالفرار.تصدر اسم حنين حسام فتاة تيك توك، ترند محركات البحث جوجل بعد أن ظهرت بفستان زفاف أبيض لتشوق جمهورها، وكتبت حنين حسام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" قائلة: " مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر".تصدرت الفنانة غادة عادل محرك البحث جوجل، بعد إعلان المخرج مجدي الهواري إصابتها بفيروس كورونا المستجد.تصدرت البلوجر دينا داش قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع "تويتر"، والأكثر بحثا على جوجل بعد حفل زفافها.تصدرت الراقصة الأرمينية "صافيناز" ترند محركات البحث جوجل، بعد أن نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" تظهر فيه بشكل خليع وسافر للغاية.تصدرت فتاة التيك توك ريناد عماد، بعد أولى جلساتها لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها للفت الأنظار بأسلوب خادش للحياء، وذلك بعدما أحالتها النيابة للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليها إثر بلاغ قدمه ضدها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها بإطلالة جديدة غلب عليها اللون الأزرق.