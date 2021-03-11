«السلع التموينية» تستلم 18 ألف طن زيت خام في أبريل

فى إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الغذائية وخاصة الزيت منها، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعدادها لاستلام 18 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.وأكدت الهيئة أن عمليات التسليم ستتم فى الفترة من 10 إلى ٣٠30 أبريل 2021.وأشارت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاستراتيجي من تلك السلعة الهامة.