مطاحن مصر الوسطى تستهدف أرباح بـ60 مليون جنيه خلال 2021- 2022

كشفت شركة مطاحن مصر الوسطى، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021- 2022.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة اليوم الخميس، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 60.3 مليون جنيه خلال 2021- 2022، مقابل 47.5 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.وتستهدف الشركة إيرادات بقيمة 494.03 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 510.65 مليون جنيه متوقع تسجيلها خلال العام المالي الجاري.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 56.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 55.81 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأشارت الشركة، إلى أن رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في نهاية يناير الماضي بلغ 293.4 مليون جنيه.