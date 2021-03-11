سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.12 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.12 دولار ليبلغ 65.92 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 67.04 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس عند 67.90 دولار للبرميل مرتفعا 38 سنتا في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ليبلغ 64.44 دولار.