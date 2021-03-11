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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: إجراء 114 مليون اختبار لفيروس كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 10:08 ص
جريدة الدستور
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قالت الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، إن العاملين الطبيين الروس أجروا أكثر من 114 مليون اختبار لفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة.

وأوضح بيان للخدمة الروسية الفيدرالية حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس أنه " تم إجراء أكثر من 114 مليونا و100 ألف اختبار لفيروس كورونا في روسيا، فيما تم إجراء ما يصل إلى 249 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقًا للخدمة، فإنه لا يزال حوالي 507 آلاف و700 شخص تحت الإشراف الطبي، للاشتباه في إصابتهم بالفيروس التاجي.

في سياق متصل، أفاد الموقع الرسمي لعمدة موسكو بأن أكثر من 10 آلاف مريض بفيروس كورونا في العاصمة الروسية تلقوا بلازما الدم مع الأجسام المضادة منذ شهر أبريل عام 2020.

ووفقًا لرئيس اختصاصي نقل الدم في قسم الرعاية الصحية في موسكو أندريه بولانوف، فإن الأطباء يستخدمون بنجاح نقل البلازما المناعية لمرضى فيروس كورونا منذ أبريل الماضي، وأوضح أن مجلس الأطباء يتخذ قرار نقل الدم لمريض معين بعد تحليل شامل للمعلومات للمرضى الذين يعانون من أشكال متوسطة وشديدة من المرض، والذين ليست لديهم أجسام مضادة يتلقون بلازما الدم.

وفي أكتوبر، وافقت اللجنة الطبية في موسكو لمكافحة فيروس كورونا، على معيار موحد لعلاج المرضى بالفيروس التاجي.

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