التموين: استمرار طرح زيت الطعام بـ17 جنيها على البطاقات

كشف تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، وصرفها على المواطنين، مع استمرار طرح زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 17 جنيها للتر رغم بيعه في السوق بسعر يتجاوز 22 جنيها.وكان قد كشف الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن أسعار الزيوت مستقرة منذ فترة كبيرة، ولم يحدث أي زيادة خلال الفترة الماضية، حيث إن الشركة تقوم بضخ الزيت لشركتي الجملة العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية.وأشار إلى أنه يتم توريد الزيت بسعر 16.5 جنيه للشركتين ثم تقوم الشركة بوضع هامش ربح ربع جنيه، وتقوم بالبيع بسعر 16.75 للبقال التمويني، ويقوم البائع في النهاية ببيعها بـ17 جنيها والسعر ثابت، ولا يستطيع أي تاجر تمويني أن يرفع في السعر.وأكد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركة تقوم بإنتاج يومي 450 طن زيت يوميا، من إجمالي انتاج الشركة القابضة الذي يبلغ 2200 طن زيت يوميا، ويتم التوزيع على المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة، والأهرام، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وتتم التعبئة والتكرير داخل المصنع.