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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البلاد السعودية» تشيد بحرص المملكة على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي

الخميس 11/مارس/2021 - 09:57 ص
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أشادت صحيفة "البلاد" السعودية، بحرص المملكة الدائم على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز دورها على كافة المستويات وفي المحافل الدولية، ودعمها لسبل السلام والاستقرار والحقوق العادلة، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني انطلاقا من موقعها القيادي للأمة، وجهودها الرائدة لتعزيز التضامن وحماية الأمن القومي العربي من المخاطر والتحديات القائمة.

وأكد الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان (الدور والتأثير) أن التعاون والتنسيق نهج أصيل للمملكة وسياستها الرشيدة، مدللة بما تشهده المملكة نشاطا سياسيا مكثفا بلقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع القادة وكبار المسؤولين بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا الرياض على مدى الـ 48 ساعة الماضية، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، والتباحث حول القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وما تواجهه المنطقة من مستجدات، حيث عكس هذا الحراك السياسي مكانة المملكة بقيادتها الحكيمة، كنقطة ارتكاز قوية ومركز الاهتمام على مختلف الأصعدة ودورها المؤثر في مواجهة التحديات.

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