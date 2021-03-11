رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 50% من «تموين مارس»

الخميس 11/مارس/2021 - 09:57 ص
تموين
تموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.

وأوضحت، وفق تقرير من شركتي الجملة (العامة المصرية) وصول نسب التنفيذ لصرف السلع التموينية إلى 50% فى أول 8 أيام من مارس الجاري.

ووجه علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء شركات الجملة بمتابعة الرصيد بكل مخازن الشركات يوميًا، والتأكد من جودة السلع الموجودة التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم، بجانب أيضًا استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.

أكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 11-3-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

هزة أرضية تضرب إيران

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة