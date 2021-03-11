فى الطقس السيئ.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، موضحة أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط رياح على السواحل الشمالية، يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويتأثر مرضى الجيوب الأنفية من تقلبات الطقس ويرصد "الدستور" أبرز النصائح لمرضى الجيوب الأنفية.1- لا بد من الإكثار من شرب المياه وتناول المشروبات الدافئة.2- تجنب تناول الكافيين.3- الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدًا.4- استنشاق بخار الماء حيث إنه يساعد على ترطيب المخاط في الأنف، وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية والشعور بالألم.5- تناول الأدوية المضادة لاحتقان الأنف، مثل بخاخات الأنف الملحية.6- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ويفضل حينها استخدام الكمامات الطبية.