طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

خيّرت شركة طيران الإمارات في دبي موظفيها بين الحصول على لقاح مجاني للوقاية من كوفيد-19 أو دفع تكلفة الفحوص المتكررة لإثبات خلوهم من العدوى وحذرت من أن العاملين غير المحصنين من المرض قد يتسببون في مشكلات تشغيلية للشركة.وأبلغت الشركة أطقم الضيافة في بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه رويترز أنه اعتبارا من 15 مارس سيتعين على من لم يتلقوا اللقاح الدفع مقابل فحص نتيجته معتمدة لمدة سبعة أيام قبل بدء الرحلة التي سيقومون بها أو في وقت التأهب للتغطية عن زملائهم المتغيبين.