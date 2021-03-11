«المناسترلي»: برنامج الإصلاح أنقذ البلاد من كارثة اقتصادية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن المشروعات القومية ساهمت في إحداث تنمية اقتصادية رائعة.وأضاف «المناسترلي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المشروعات القومية لها أثر إيجابي في خفض البطالة وتشغيل الشركات، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في زيادة الناتج القومي وتحسين المعيشة للمواطنين عبر تطوير البنية التحتية من طرق وكباري وكهرباء وصرف صحي.وأوضح أن مؤشرات التنمية ظهرت بشائرها في مواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة أنقذ الوضع الاقتصادي للبلاد حاليًا من كارثة اقتصادية كبري بسبب كورونا.