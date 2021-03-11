«يوتيوب» يعتزم فرض ضرائب على منتجى المحتوى فى أمريكا

أعلن موقع "يوتيوب"، اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القادمة.وطالب يوتيوب رواده من أصحاب القنوات بتقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.وقالت شركة جوجل، التي تعمل على إدارة يوتيوب "إنها قد تباشر اقتطاع الضرائب الأمريكية على الأرباح المرتبطة بعدد المشاهدات في الولايات المتحدة في أوائل شهر يونيو القادم"، محذرة من عدم تقديم معلوماتك الضريبية بحلول 31 مايو 2021، فإن الضرائب ستصل إلى 24% من مجمل أرباحك.ولفت جوجل إلى أنه بالنسبة لصانعي المحتوى خارج الولايات المتحدة، سنقوم تقريبًا بتحديث شروط خدمتنا حيث سيتم اعتبار أرباحك من يوتيوب كعائدات من منظور ضرائب الولايات المتحدة، وبرر الموقع الخطوة بأنها أتت على ضوء طلب وُجه إليه لجمع المعلومات الضريبية من صناع المحتوى في برنامج شركاء يوتيوب.