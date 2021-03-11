عجز ميزان المعاملات الجارية التركي يصل 1.867 مليار دولار في يناير

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الخميس، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 1.867 مليار دولار في يناير.ويزيد ذلك عن توقع استطلاع أجرته رويترز بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار.وكان ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.