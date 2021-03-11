وكيل صحة الغربية يكرم مسعف وسائق أنقذوا صحفيا

كرم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، المسعف ولاء لاشين وسائق سيارة الإسعاف وذلك لسرعة الاستجابة، ونقل الصحفى محمد عباس للمستشفى لتلقي الإسعافات جراء الحريق الذى حدث داخل شقته بمدينة طنطا.وقال الصحفى محمد عباس: "إنه عند حدوث حريق داخل منزلى بمدينة طنطا وقت منتصف الليل التهمت النيران رجلى الشمال، وكنت لوحدى فى البيت وربنا قدر ولطف طقم الإسعاف المكون من المسعف ولاء لاشين والسواق هانى مسبونيش خالص".وأوضح أنهم قاموا بنقله على الفور لمستشفى طنطا الجامعي وقاموا بإحضار العلاج من الصيدلية واحتفظوا بأجهزة المحمول الخاصة به وعندما وجدوا أنه بمفرده تواصلوا مع مدير الإسعاف الدكتور مجدى عوض واستأذنوه أن يظلوا معه، مشيرًا إلى أنهم عملوا فوق دورهم وواجبهم بكثير وتقديرًا لمجهودهم قمت بإيصال الصورة إلى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية والذى قرر تكريمهم.