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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين وأمريكا تبحثان التعاون الدائم في مجال حقوق الإنسان

الخميس 11/مارس/2021 - 09:48 ص
البحرين وأمريكا
البحرين وأمريكا
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بحثت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية تماريا خوري، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارجريت ناردي، والمسؤول السياسي في السفارة سولماز شريفي، التعاون الدائم بين المؤسسة والسفارة الأمريكية في المملكة.

وذكرت المؤسسة - في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية بنا اليوم الخميس - أن الطرفين تناولا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها دور المؤسسة في دعم وحماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا المستجد عبر الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي يقوم بها أعضاؤها إلى المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان.

كما قامت المؤسسة بالمتابعة الحثيثة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة في ظل انتشار جائحة كورونا وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورحبت خوري بالتعاون الفعال والمستمر مع السفارة الأمريكية، مشيدة بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والولايات الأمريكية، مؤكدة أهمية مواصلة هذا التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبها.. أشادت القائمة بأعمال سفارة الأمريكية لدى المملكة بالدور البارز للمؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وتعاملها المسؤول بكل مصداقية وشفافية مع الادعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية، والتي لا تعكس واقع حقوق الإنسان في المملكة والتطورات الحاصلة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

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