ضبط 55 قضية تموينية بسوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.وأسفرت الحملة عن ضبط 55 قضية متنوعة من بينها ضبط صاحب مستودع دقيق، ويقيم دائرة مركز دار السلام، لاستيلائه على 12 طن دقيق بلدي مدعم الخاص بالبطاقات التموينية لبيعه في السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث قدرت فروق الأسعار بـ"83011" جنيها.كما تم ضبط صاحب مخبز سياحي، ويقيم دائرة مركز طما، لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية واستخدامه في أنشطة تجارية، وتم ضبط "250" كيلوجرام دقيق بلدي مدعم، وتم ضبط "100" كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.وأنهت الحملة أعمالها بضبط 8 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و7 إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و8 عدم الإعلان عن الأسعار، و4 عدم حمل شهادة صحية، و5 توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و4 عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و3 إدارة منشأة بدون ترخيص، و7 عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و6 غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، وجاري الاستمرار فـي شن حملات مماثلة.