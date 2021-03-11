انفجار سيارة تحمل أسطوانات بوتاجاز بأسيوط.. و«البترول» تكشف التفاصيل

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في سيارة محملة بنحو 400 أسطوانة بوتاجاز بأسيوط، مشيرًا إلى أنها تابعة لمتعهد ولا علاقة لأي شركة من شركات القطاع بها.وأوضح المصدر لـ«الدستور»، أن الحادث وقع بجوار محطة الغربلة ببني غالب التابعة لمحافظة أسيوط على طريق مطار أسيوط الدولي وتمت السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية ومساعدة سيارات إطفاء شركة أسيوط لتكرير البترول دون وقوع أى خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الانفجار.وأدى انفجار السيارة إلى تطاير أسطوانات البوتاجاز وسماع أصوات دوي انفجارات.