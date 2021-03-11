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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: سيصلنا من الصين 100 ألف جرعة من لقاح كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:47 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن وزارة الصحة ستتسلم قريبًا جدًا 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من جمهورية الصين.

وأضافت الكيلة، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أن هذا التبرع من الأصدقاء في الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين، شاكرة الصين على تبرعها السخي، وجهود السفير فريز مهداوي، وجهود سفير الصين قواه وي لتوفير هذه اللقاحات.

وتابعت: أن لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريبًا، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية، وسيلي هذه اللقاحات مجموعة من اللقاحات التي تعاقدت لشرائها وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاح.

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة أطلقت يوم أمس المنصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، وأصبح بإمكان المواطنين الدخول إليها عبر الرابط: http:vaccine.moh.ps والتسجيل لتلقي اللقاح لمن يرغب، وسيكون اللقاح مجانيًا واختياريًا.

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