إيطاليا: إعطاء 5.95 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه جرى إعطاء 5.95 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 176ألفا و44جرعة لكل يوم.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.4عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.