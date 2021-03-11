الدعم والنصيحة.. الهلال الأحمر «جنود مجهولة» في مواجهة الوباء «القاتل»

لازال الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده حنبًا إلى جنب مع مؤسسات وقطاعات الدولة، في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، بتقديم الرعاية الطبية والخدمات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا لا سيما ممن تركوا وظائفهم خلال الجائحة نتيجة حالة الغلق العام التي لجأ لها مصر منذ فترة.واستمرت تلك الجهود المجانية من الموجة الأولى حتى الثانية، بدعم وإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الفرق المتطوعة من الهلال الأحمر، والتي ساهمت في حماية بل وعلاج الكثير من مصابي فيروس كورونا وتقديم الخدمة الطبية لهم.جهود الهلال الأحمرواتساقًا مع ذلك، فقد قدمت القوافل الطبية التابعة للهلال الأحمر المصرى بالأمس خدماتها الطبية المتنوعة لـ 1300 حالة بمركز ومدينة الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.وأكد بيان لمديرية الصحة، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية، حيث قامت بالتوعية وتوقيع الكشف الطبى واجراء التحاليل والفحوصات وتقديم العلاج اللازم بالمجان، علاوة على الاحالة لإجراء العمليات الجراحية وعمل النظارات الطبية وتقديم أدوات الحماية الوقائية لعدد من الأسر.ولم يكن ذلك هو الجهد أو المساعدة الأولى التي تقوم بها فرق الهلال الأحمر المصري خلال فترة جائحة فيروس كورونا، ولكن كان لها جنود وخطوات عديدة لتقديم المساعدة الطبية والخدمات للقرى الأكثر فقؤًا، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جنود الهلال الأحمر.بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي فإن فرق الهلال الأحمر قامت خلال جائحة كورونا بتنفيذ 3950 حملة تعقيم وتطهير استهدفت 3757 منشأة من المنشآت الحيوية بالدولة.فرق تطوعيةأما بيانات الهلال الأحمر، فكشفت عن تقديم الفرق التطوعية نحو 1169 تدخل إغاثي للمناطق المتضررة من الجائحة والأكثر احتياجًا في القرى والمحافظات النائية، تلك التدخلات الإغاثية حققت استفادة قصوى لنحو 81 ألف و615 مواطن الذين استفادوا من المواد الإغاثية تلك.ولم تنس الفرق التطوعية التوعية والتحذيؤ من خطورة فيروس كورونا، حيث قدمت 3952 حملة توعية بالاجراءات الاحترازية والصحية المتبعة لمواجهة الجائحة في القرى والمحافظات إلى جانب امدادهم بأدوات الوقاية اللازمة.وبلغ عدد المستفيدين من حملات التوعية المباشرة وغير المباشرة تلك مليون و209 آلاف و625 بتوزيع 30 ألفا و263 حقيبة مستلزمات حماية، لاسيما في القرى الاكثر فقرا والتي لا تهتم كثيرا بالاجراءات الوقائية.وكما كان لانتشار فيروس كورونا اثر سلبي وحانب نفسي على كثيرون، لم يسقط ذلك من خطط الهلال الأحمر إذ قدمت تدخلات نفسية بلغت 5486 تدخلًا نفسيًا من أجل نحو الآثار السلبية للجائحة.وتم تقديم الدعم النفسي ذلك من خلال الهاتف وداخل مستشفيات العزل والحجر الصحي والوقائي للمصابين الذين تم عزلهم نتيجة إصابتهم بالفيروس أو المشتبه فيهم داخل الحجر الصحي.بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال 3 مليون مواطن.وخصص الهلال الأحمر فرق ميدانية للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، وهناك أيضًا فرق الطواريء والإغاثة التي تستجيب بسرعة وتقدم عمليات الإسعافات الأولية والإسعاف النفسي، أثناء الأزمات والكوارث مثل أزمة فيروس كورونا.ومن خلال الأرقام يتضح حجم الجهود الضخمة التي قامت بها فرق الهلال الأحمر التطوعية، حيث قدمت خدمات طبية في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، و43 جهاز غسيل كلوي.عدد المتطوعينويمتلك الهلال الأحمر ما يقرب من 25 ألف و587 متطوعًا، يشاركون في المتطوعات والتدخلات والاغاثات كافة، بموجب 321 ألفًا و116 ساعة عمل تطوعي على مستوى الجمهورية وصلت في بعض الأحيان إلى العمل 24 ساعة متواصلة، لا سيما خلال فترات ذورة كورونا وتقلبات الطقس التي سبقتها.