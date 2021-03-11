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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أب يلحق بنجله بعد وفاته بيومين في بني سويف

الخميس 11/مارس/2021 - 09:42 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهدت محافظة بنى سويف، اليوم، واقعة ماسوية بعدما لفظ أب والذى يعمل موظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنفاسه الأخيرة داخل أحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بعد وفاة نجله المحامي، إثر حادث مروري تعرضا له منذ يومين، بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" إلى نعى للمحامي ويدعى "محمد حاتم محمد" ووالده، وأكدوا أن المحامى كان يتمتع بسيرة طيبة بين أصحابه.

وتعود الواقعة إلى توجه موظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف ونجليه محمد وأحمد إلى القاهرة لتلقي العلاج داخل معهد الأورام بسيارة ملاكي، وأثناء سيرهم بالطريق أصطدمت بهم سيارة ملاكي أخرى من الخلف ما أدى إلى وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة " محمد " يبلغ من العمر ثلاثين عامًا وأصيب وشقيقه أحمد ووالده في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، ليتم اجراء عملية جراحية لأحمد، ونقل الأب منذ وقت الحادث إلى مستشفى خاص بمدينة بني سويف لاستكمال العلاج، إلا انه دخل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم الخميس.

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