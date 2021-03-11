فرنسا: إعطاء 6.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 6.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 193 ألفا و966 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عاما وأربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.