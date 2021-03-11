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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أوكرانيا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:52 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، تسجيل 9084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و425 الفا و522 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيس بوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم الخميس - "أنه في يوم 11 مارس، سجلت أوكرانيا 9084 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 442 طفلا، و348 عاملا في المجال الطبي".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 5330 شخصا، بينما تم تسجيل 262 حالة وفاة أمس.

وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في أوكرانيا إلى مليون و201 ألف و246 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و685 حالة.

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