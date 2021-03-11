قرار مُثير للجدل من البرلمان الصيني بشأن الانتخابات في هونج كونج

أقر البرلمان الصيني اليوم الخميس، خطة تمنح بكين حق التدخل في اختيار مرشحي انتخابات هونج كونج، وفقا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية.حيث تم تمرير قرار "الوطنيون الذين يحكمون هونج كونج" في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الخميس، وسوف يقلل القرار التمثيل الديمقراطي ويسمح للجنة الموالية لبكين بفحص المرشحين "الوطنيين".تم تمرير القرار بأغلبية 2895 صوتا، وصفر ضده، وامتناع واحد عن التصويت.سيتم الآن صياغة تشريع مفصل ويمكن سنة في هونج كونج في غضون الأشهر القليلة المقبلة.وشهدت جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب العام الماضي تمرير قانون الأمن القومي المثير للجدل، والذي يقلل بشكل فعال من استقلالية هونج كونج ويسهل معاقبة المتظاهرين، فيما تم اعتقال العشرات بموجب القانون الجديد منذ سنه في يونيو الماضي.اجتمع الآلاف من المشرعين خلال الأسبوع الماضي لحضور الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والتي تقام بالتوازي تقريبًا مع المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أقوى هيئة استشارية سياسية في البلاد.