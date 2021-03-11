مصاب بفصام مزمن.. سجين تركي يتعرض لاعتداء جسدي في محبسه

تعرض السجين التركي المريض "كمال غومي" والمسجون في سجن في إسطنبول، لهجوم من قبل سجين آخر، بينما كان في ساحة السجن للحصول على بعض الهواء النقي، وفقا لما نقلته جمعية حقوق الإنسان (İHD) ونقله موقع بيانيه التركي.وفقًا لما أورده الموقع، فقد أرسل شقيق غومي الأكبر "فيض الله غومي "بيانًا مكتوبًا للجمعية الحقوقية قال فيه: إن أخي الذي تم سجنه وراء القضبان منذ 28 عامًا، وتم تشخيصه بـ"الفصام المزمن"، تعرض أخي لاعتداء جسدي بأداة حادة من قبل شخص ف السجن.وتابع: "بعد أن مكث في سجون مختلفة منذ عام 1993، يعاني أخي، كما أكدت مؤسسة الطب الشرعي، من مرض انفصام الشخصية المزمن، وقد قال عدة مرات إنه لا يعرف مكان وجوده، معتقدًا أنه في منزله، وتسائل الشقيق: "أين وجد هذا الشخص الذي هاجم أخي هذا السلاح؟وأضاف لقد انخفض الوقت الذي يقضيه للحصول على بعض الهواء النقي من ساعتين إلى ساعة واحدة.وتابع: "نحن قلقون على حياة أخي ونطالب بفتح تحقيق ضد هذا الشخص في أسرع وقت ممكن، ومعاقبة هذا الشخص بتهمة الشروع في القتل ونقله إلى سجن آخر".