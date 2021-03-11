ميناء دمياط يستقبل 35 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط 35 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية من بينها ناقلة الغاز المسال (METHANE LYDON VOLNEY) والتي ترفع علم برمودا ويبلغ طولها 284 مترا وبعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 60 الف طن من الغاز المسال متجهة إلى بلجيكا.وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس - أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5359 شاحنة، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و43 طنا تشمل: 4600 طن رمل و9350 طن فوسفات و6970 طن يوريا و223 طن طفلة رمل و1900 طن صويا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و613 طنا تشمل: 1235 طن خشب زان و3493 طن حديد و100 طن برادة حديد و5080 طن ابلاكاش و13302 طن قمح و891 طن ذرة و1976 طن صودا و4536 طن فول.وأشارت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1405 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وهولندا وأمريكا والصين والهند وكرواتيا وسلوفينيا وإسبانيا وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2160 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125 ألفا و389 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 134 ألفا و696 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1362 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا.