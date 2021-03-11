إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مواجهات بمخيم الدهيشة

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - بأن 3 شبان أصيبوا بأعيرة نارية في القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، واعتقلت قوات الاحتلال مواطن (44 عاما).