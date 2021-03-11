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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طابع بريد يثير غضب حزب أردوغان

الخميس 11/مارس/2021 - 09:29 ص
اردوغان
اردوغان
هدير سند
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أثار استخدام الطابع التذكاري لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، غضب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وفقا لتركيا الآن.

وتضمن الطابع العديد من الولايات التركية ذات الأغلبية الكردية مثل هاتاي وسيواس وأرضروم وكارس «خريطة إقليم كردستان الكبرى».

وقد رد المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية على هذا الطابع بأن مثل تلك الخرائط الخرقاء ليس لها أي حكم أمام سلطة الجمهورية التركية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأفعال المماثلة تقوم بها فرنسا وأرمينيا ودوائر أخرى تبين موقفهم من الجمهورية التركية، مشيرًا إلى أن الأقاويل بأن تحالف الجمهور لا يكترث لهذه الأمور، خاطئة، وأكد أن تركيا ترفض أي خريطة خرقاء أو مشروع أخرق يتخطي حدود السيادة التركية. 

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت، أمس الأربعاء، بيانًا صحفيًا حول طابع بريدي تذكاري مزمع إصداره من قبل إدارة الإقليم الكردي في العراق بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.

وجاء في البيان: «من الملاحظ أنه من بين الطوابع التذكارية التي من المتوقع إصدارها من قبل إدارة الإقليم الكردي في العراق بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، طابع بريدي يرسم خريطة تشمل بعض المدن في تركيا أيضًا».

وأضاف: «يحاول بعض قادة إدارة الإقليم الكردي في العراق، الذين يتجاوزون حدودهم، استخدام هذه الزيارة للكشف عن أحلامهم الفارغة تجاه وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق، يجب على سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق، أن تتذكر كيف أن مثل هذه الطموحات الخبيثة انتهت بالفشل، ننتظر من سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق إصدار بيان لازم لتصحيح هذا الخطأ الفادح، في أسرع وقت ممكن وبشكل واضح.

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