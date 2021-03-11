2774 إصابة جديدة و97 وفاة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، تسجيل 2774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 97 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 38 ألفا و531 شخصا من بينهم 6 آلاف و395 مريضا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من ضمنهم 501 في وحدات العناية المركزة.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المتعافين بواقع 2531 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى إلى 220 ألفا و49 شخصا منذ بدء الجائحة.