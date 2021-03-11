حريق في سيارة بسوهاج بسبب ماس كهربائى

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بسيارة بطريق ترعة نجع حمادي دائرة مركز سوهاج، دون حدوث إصابات بشرية، وتم رفع آثار الحريق من على الطريق، وتم إعادة حركة السير بعد توقفها جزئيا، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى.كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بنشوب حريق بسيارة على الطريق بدائرة المركز، وتم الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية للسيطرة عليه.وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، نشوب حريق بسيارة بطريق ترعة نجع حمادي الغربي دائرة المركز.انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بسيارة "ملاكي" يقودها عامل 31 سنة، ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث إصابات.وبسؤال المذكور أقر بأنه أثناء قيادته السيارة بالطريق المشار إليه، فوجئ بنشوب الحريق بـ"تابلوه السيارة"، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية للسيارة، وأكد احتراق السيارة بالكامل ونفى الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.