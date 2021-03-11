كاتب تشيكي يحذر من مخططات أردوغان التوسعية

حذر الكاتب التشيكي مارتين أوربان في مقال نشره بموقع تشيسكي نارودني ليستي، من خطورة مخططات النظام التركي لجهة وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة.وقال أوربان: إن متلازمة العثمانية الجديدة لدى نظام رجب طيب أردوغان تظهر من خلال السعي المحموم للتوسع والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما يجري في سوريا وليبيا والعراق واليونان وقبرص.وتوقع الكاتب التشيكي استمرار أردوغان بسياساته العدوانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان والقوقاز وفي آسيا الوسطى.