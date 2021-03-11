رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: إنشاء أول مصنع لإنتاج خشب MDF من جريد النخيل بالوادي الجديد

الخميس 11/مارس/2021 - 09:25 ص
ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أريج الجيار
طباعة
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة الوادى الجديد، بشأن إنشاء مصنع إنتاج خشب MDF من جريد النخيل بالمحافظة، بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستمرار في تدعيم التفاهم والتنسيق بين كل من وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة الوادى الجديد والتعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات النخيل وذلك عن طريق إنشاء مصنع لإنتاج الخشب MDF من مخلفات النخيل بالمحافظة، لتلافي تراكم المخلفات الزراعية بالمحافظة وتدهور منظومة النظافة، مما يؤثر سلبا على كافة عناصر البيئة المحيطة والصحة العامة لسكان المدينة.

وأضافت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم الوزارة الدعم الفنى من خلال دراسة الجدوى البيئية التي تم إعدادها للمشروع، إضافة إلى تقديم مساهمة مالية في تنفيذ أعمال إنشاء المصنع بقيمة 30 مليون جنيه من إجمالى قيمة إنشاء المصنع والبالغ قيمته 500 مليون جنيه.

وتابعت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لوضع المصنع كنموذج استرشادي لاستخدام المخلفات الزراعية، مضيفة إلى التطلع من الانتهاء من إنشائه وتواجد مجموعة من الألواح الخشبية بالسوق المصري خلال عام، مشيرة أن الهدف من المشروع ليست فقط إعادة استخدام المخلفات الزراعية ولكنه يعتبر نموذج استثماري يوفر على الدولة عبء استيراد الألواح الخشبية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتقديم المساعدة الفنية لاستخراج الموافقات والتصاريح من الناحية البيئية، والمتابعة والإشراف الفني على مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع كافة الأطراف.

من جانبه وجه اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر لوزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع على تبني مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج خشب MDF بالمحافظة نظرًا لكمية المخلفات الزراعية الكبيرة والتى تفوق إمكانية المحافظة، مشيرا أن المشروع يعد بداية نسعى للتوسع فى هذا المجال من خلال القطاع الخاص.

وقال إننا نستهدف الإستفادة من جريد النخيل لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط التي تستخدم في إنتاج المنتجات الخشبية المختلفة وهذه الصناعة تعتمد علي الخامات المنتجة محليا بالكامل.

وبموجب البروتوكول الموقع تلتزم المحافظة بالمتابعة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة وضمان انتهاء كافة الأعمال على أكمل وجه وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة للمصنع طبقا للمواصفات الفنية وتوفير التكنولوجيا المناسبة وتدريب جميع القائمين بإدارة المصنع على التكنولوجيات المستخدمة لضمان انتظام سير العمل وطبقا لأصول الصناعة المعمول بها فى هذا الشأن.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية المتفق عليها وتذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجه التنفيذ وتقديم تقرير دوري مشترك يعرض على السلطات المختصة لدى الطرفين.

موضوعات متعلقة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل