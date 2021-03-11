ارتفاع نسبة العاطلين في تركيا إلى 29.1%

أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم، عن ارتفاع نسبة العاطلين إلى 29.1% لشهر يناير 2021، وبذلك يرتفع بفارق 9.5% مقارنة بعام 2019، وفقًا لموقع «تركيا الآن».وارتفعت البطالة بين النساء إلى 37.3% بشكل عام، بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 24.7٪ بانخفاض 0.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق، علمًا بأن هناك الكثير من الشباب يعيشون حالة من اليأس مما يدفعهم لعدم التقدم لأي وظيفة، وبذلك يتوهم أن البطالة بين الشباب قد انخفضت.كما ارتفع معدل البطالة الموسمية بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصبح 49.5%، بعدد عاطلين 64 ألف شخص.