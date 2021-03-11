خطة محطات الصرف للميكنة وتوفير المياه

عقد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رؤساء قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، والإدارة المركزية للمحطات، والإدارة المركزية لمحطات جنوب شرق الدلتا.واستعرض الاجتماع وناقش موقف جاهزية المحطات وموقف التغذية الكهربائية والتعديات والمحافظة على أملاك المصلحة، وموقف المخازن وإدخال البيانات على المنظومة الجديدة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.وقال المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، اليوم الخميس، إنه تم مناقشة الإجراءات اللازمة للبدء في نقل أصول محطة معالجة المحسمة مع مندوبي وزارة المالية والتخطيط وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى البدء فى عمل عمرة لوحدة محطة الأوقاف التابعة لإدارة محطات الزقازيق، وأعمال إعادة التأهيل لصرة محطة بني عبيد التابعة بشرق الدلتا، ومحطة بلبيس قبلي لمتابعة الحالة الفنيه والأمنية وحسن سير العمل.وأوضح أنه يتم متابعة تطوير جميع محطات الصرف، منها محطة السلام ومحطة السرو الأسفل الجديدة، ومحطة طابية العبد ومحطة برج رشيد، بجانب متابعة انتظام الورادى وأعمال الصيانة الدورية والتشغيل لوحدات الطوارئ المركبة أمام المحطة وجاهزية الوحدات لسحب أي زيادة في المنسوب والمحافظة على منسوب آمن أمام المحطات لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف.