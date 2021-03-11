335 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية في العاصمة اليابانية طوكيو.وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم الخميس - أن عدد الحالات في طوكيو تجاوز الـ300 حالة لليوم الثالث على التوالي.وحذر خبراء ومسئولون حكوميون من تباطؤ وتيرة التراجع في عدد الحالات الجديدة، حتى أن الأرقام بدأت في الزيادة في الأيام الأخيرة.