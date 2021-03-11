«الخوف» يقتل سيدة خنقًا بالغربية

شهدت منطقة كفر عصام بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرع سيدة خنقًا داخل شقتها على يد أحد الأشخاص مجهول الهوية، خوفًا من افتضاح أمره أثناء محاولة سرقة شقتها السكنية الكائن بها.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يُفيد بورد بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها السكنية الكائن بها بمنطقة كفر عصام بدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة مكبلة اليدين وبها آثار خنق حول رقبتها.ورجحت التحريات الأولية أن السيدة استيقظت على صوت حركة داخل الشقة، وأن المتهم المجهول كبل يديها وخنقها خوفًا افتضاح أمره وفر هاربًا قبل أن تستغيث بالجيران.وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث، وجار استجواب الجيران وشهود رؤية لتحديد مواصفات المتهم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.