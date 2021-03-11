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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

18 مارس.. أخر موعد لتلقى غرفة المنشآت السياحية بيانات العاملين

الخميس 11/مارس/2021 - 09:20 ص
عادل المصرى، رئيس
عادل المصرى، رئيس الغرفة
فاتن غلاب
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حددت المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة يوم 18 مارس الجارى، آخر موعد لتلقي الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري، إن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية".

وأضاف أن هذه المنظومة تأتى تنفيذًا وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.

وأشار إلى أن الغرفة قد قامت بتعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، والتشديد على أهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشأة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة مؤقتة) والعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة س2 تأمينات للمنشأة تمهيدًا لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشأة للمتدرب بإستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشأة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآت للتدريب يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل - يجيد التعامل مع الحاسب الآلى - لحضور تلك الدورة التدريبية.

وأكد أن وزارة السياحة قد أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التى تخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.

أوضح أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، لافتًا إلى أن المشروع سيشمل ملفًا كاملًا عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشأة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن المشروع تسجيل بيانات العاملين سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.

أوضح أن وزارة السياحة والآثار قد أقرت فى أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين والاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية.

وكشف عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».

وجدد رئيس الغرفة تحذيره للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك فى منظومة قاعدة البيانات التى أقرتها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص.

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