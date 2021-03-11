سويسرا: إعطاء 951 ألفا و804 جرعات من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 951 ألفا و804 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 567 ألفا و903، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في سويسرا إلى 10 آلاف و82 وفاة.تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة عام وأسبوعين منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.