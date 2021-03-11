رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرو ميانمار ينظمون مسيرات.. واتهامات للجيش باستخدام أساليب قتالية

الخميس 11/مارس/2021 - 09:17 ص
متظاهرو ميانمار
متظاهرو ميانمار
وكالات
طباعة
خرج المحتجون إلى الشوارع في مناطق عدة بميانمار اليوم الخميس، متحدين حملة متزايدة الشدة تنفذها قوات الأمن التي تقول منظمة العفو الدولية إنها تستخدم أساليب قتالية ضد المحتجين.

وقالت جماعة مدافعة عن الحقوق إن أكثر من 60 محتجا قُتلوا فيما اعتُقل نحو ألفين منذ انقلاب أول فبراير الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة.

ونُشرت على مواقع التواصل لقطات لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في مسيرة ببلدة تامو في ولاية تشين اليوم الخميس يهتفون "هل سنثور أم سنخدمهم؟ سنثور".

وقال شاهد من رويترز إنه كانت هناك أيضا مسيرة صغيرة في منطقة سانتشونج في يانجون، والتي شهدت إطلاق قوات الأمن النار واستخدامها قنابل الصوت هذا الأسبوع أثناء تفتيش المنازل لتعقب المحتجين.

وتحدى السكان حظر التجول خلال الليل ونظموا المزيد من الوقفات بالشموع في أنحاء من يانجون وماينجيان في جنوب غربي ماندالاي.

وندد مجلس الأمن الدولي بالعنف ضد المحتجين وحث الجيش على ضبط النفس، لكنه فشل في وصف تحرك الجيش بأنه انقلاب أو التلويح بمزيد من الإجراءات بسبب معارضة الصين وروسيا.

واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين، وقالت إن العديد من حالات القتل التي تم توثيقها تصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء.

وامتنع متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار عن التعقيب حتى الآن، لكنه قال إن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة نايبيداو في الثانية بعد الظهر (0730 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

هزة أرضية تضرب إيران

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة