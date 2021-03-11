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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تاريخ صناعة «الميرون» المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية

الخميس 11/مارس/2021 - 09:12 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لليوم الثاني على التوالي، استكمال صناعة الميرون المقدس، والذي بدأ أمس الأربعاء بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وروى ماجد كامل الباحث في التراث القبطي تاريخ عمل الميرون المقدس في الكنيسة القبطية في المرات التاسعة والثلاثين السابق.

وقال ماجد كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه كانت آخر مرة في عهد البابا تاوضروس الثاني يومي 4 و5 أبريل 2017، أما المرة الأولى فكانت في عهد البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك الـ20.

وتابع: كلمة ميرون كلمة يونانية معناها "طيب" أو عطر، والخميرة الأولي لهذا الميرون هي الحنوط التي وضعت علي جسد السيد المسيح عند تكفينه ثم أضيفت إليها مجموعة من الزيوت والمواد العطرية وصل مجموعها إلي حوالي 27 نوعا من أجود الزيوت والنباتات العطرية، ولقد وردت هذه الكلمة في الكتاب المقدس أكثر من عشرين مرة.

وواصل: والميرون هو السر الثاني الذي يناله الإنسان المسيحي بعد المعمودية مباشرة وفيه يدهن جسد المؤمن في جميع مفاصله بـ36 مسحة، مشيرًا إلى أنه يستعمل الميرون في تدشين الكنائس بكل مشتملاتها من الحوائط والأيقونات وجميع أدوات الهيكل وجرن المعمودية ؛ كما يسكب جزء منه في مياه المعمودية من أجل تكريسها وتقديسها.

أما عن محطات عمل الميرون فقال ماجد كامل: وعندما جاء مارمرقس الرسول للتبشير بالمسيحية في مصر عام 61م ؛أحضر معه كمية من هذا الميرون ؛وأستمر البطاركة الأقباط يستعملون هذا الزيت حتي عصر البابا أثناسيوس الرسولي (326- 373 ) البطريرك رقم 20 ؛حيث قام بعمل طبخة جديدة في مدينة الإسكندرية عام 340م.

وتابع: جاءت المرة الثالثة لعمل الميرون في عهد البابا ثاؤفيلس (384- 412 م ) البطريرك رقم 23 ؛ وتم عمله في مدينة الإسكندرية حوالي عام 400م. وأستمر البطاركة الأقباط يستعملون هذا الميرون حتي عصر البابا مقار الأول ( 931- 951 م ) البطريرك رقم 59 من بطاركة الكنيسة القبطية الآرثوذكسية ؛حيث تم طبخه وتقديسه لأول مرة في دير القديس أبو مقار بوادي النطرون ؛وكان ذلك عام940م.

وأكمل: ثم قام خليفته البابا ثيؤفانيوس (951- 956م ) البطريرك رقم 60 بطبخه وتقديسه في دير القديس أبو مقار للمرة الثانية في تاريخ الدير، ثم تم عمل طبخة جديدة في عصر البابا مينا الثاني (956- 976م ) البطريرك رقم 61 في دير القديس أبو مقار ؛وكان ذلك نحو عام 970 م.

وأضاف: وجاءت المرة السابعة في عصر البابا آبرام بن زرعة السرياني ( 976- 979م ) البطريرك 62 ؛ وتم طبخه لأول مرة في مدينة القاهرة وتحديدا في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وفي عهد البابا كيرلس الثاني ( 1087- 1092 ) البطريرك رقم 67 ؛ حيث قام بطبخه مرتين ؛المرة الأولي في الكنيسة العلوية الملحقة بكنيسة المعلقة ؛وكان ذلك عام 1080 م ؛بحضور الأنبا يعقوب بطريرك السريان الآرثوذكس في ذلك الوقت ؛ ثم كرره مرة أخري في دير القديس أبو مقار بوادي النطرون.

وتابع: ثم تم طبخه للمرة التاسعة في عصر البابا مرقس الثالث ( 1165- 1188 ) البطريرك رقم 73 ؛ وكان ذلك نحو عام 1178 في دير القديس أبو مقار بوادي النطرون.

وواصل: وجاءت المرة العاشرة علي يد البابا كيرلس الثالث ( 1234 – 1242 م ) البطريرك رقم 75 ؛ والملقب في كتب التاريخ ب"ابن لقلق " وكان ذلك في دير القديس أبو مقار عام 1273، وكانت المرة الحادية عشر في عصر البابا أثناسيوس الثالث ( 1250- 1261 م ) البطريرك رقم 76 ؛ والملقب في كتب التاريخ ب"ابن كليل " ؛ ولقد تم طبخه مرتين في عهد ه ؛المرة الأولي في الكنيسة المعلقة عام 1252 م والمرة الثانية في دير القديس أبو مقار عام 1257 م.
وتابع: جاءت المرة الثانية عشر في عصر البابا غبريال الثالث ( 1269- 1271 م ) البطريرك رقم 77 ؛ وتم طبخ الميرون في كنيسة المعلقة بمصر القديمة.
13-في عصر البابا يؤانس السابع (1294- 1300 م ) البطريرك رقم 78 ؛وتم طبخه أيضا في كنيسة المعلقة بمصر القديمة في عهد البابا ثيؤدسيوس الثاني ( 1294- 1300م ) البطريرك رقم 79 من بطاركة الكنيسة القبطية ؛ وتم طبخه في كنيسة الشهيد أبو سيفين بمصر القديمة ؛وكان ذلك عام 1299م.

وذكر: في عهد البابا يؤانس التاسع عشر ( 1928- 1942 ) البطريرك رقم 113 ؛ وتم طبخه في الكنيسة المرقسية بكلوت بك ؛ وكان ذلك عام 1930 ؛ ثم قام بطبخه مرة أخري خصيصا لكنيسة أثيوبيا ؛بحضور الأنبا كيرلس مطران أثيوبيا في ذلك الوقت ( وللعلم هو آخر مطران قبطي لأثيوبيا ؛ حيث قام بعد ذلك البابا يوساب الثاني برسامة مطارنة أثيوبيون بعد وفاة الأنبا كيرلس عام 1951 ) وتم طبخ الميرون للأثيوبيا عام 1931 ؛ وأخذه الأنبا كيرلس معه لأثيوبيا يوم 195 1931.

وتابع: في عهد البابا كيرلس السادس ( 1959- 1971 ) البطريرك رقم 116؛ وتم طبخ الميرون وتقديسه في الكنيسة المرقسية بكلوت بك؛ وكان ذلك عام 1967.
وتابع: اما في عهد البابا شنودة الثالث (1971- 2012 ) البطريرك رقم 117 ؛ ففي عهده وحده تم عمل وطبخ الميرون سبع مرات

اختمم: لقد تكرر عمل الميرون مرتين في عهد خمسة من اللآباء البطاركة هم:- البابا كيرلس الثاني البطريرك رقم (67 ) والبابا أثناسيوس الثاني البطريرك رقم 76 ولبابا يؤانس الثامن البطريرك رقم 80 والبابا بطرس الخامس البطريرك رقم 83،بالاضافة الى البابا يؤانس التاسع عشر البطريرك رقم (113 ).

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