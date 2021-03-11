تداول امتحان الميكانيكا لطلاب «تانية ثانوي» على تليجرام

سرب جروبات التليجرام صورا لامتحان الميكانيكا لطلاب الصف الثاني الثانوي، علي جروب لجنة خاصة، للحصول علي الإجابات.وحصلت «الدستور» على صور "لقطة الشاشة" من هذه الجروبات التي سربت أسئلة واجابات امتحان الميكانيكا.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني