الدوما: روسيا تقلل اعتمادها على الدولار تدريجيًا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، إن روسيا تبتعد تدريجيا عن الاعتماد على الدولار.وأشار فولودين، في تصريحات، إلى أن روسيا أخذت تزيد من الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع العديد من البلدان، بما في ذلك داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأضاف رئيس مجلس الدوما: أنه في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، نمت التعاملات بالعملات الوطنية إلى 74٪.. نحن نعمل بشكل منهجي على زيادة التجارة في العملات الوطنية مع الصين وتركيا.وذكر فولودين، أن روسيا قامت مع حلول نهاية فبراير، بتغيير بنية احتياطي العملات في صندوق الرخاء الوطني، بما في ذلك الين الياباني واليوان الصيني، وتم خفض حصة الدولار واليورو من 45٪ إلى 35٪، وظلت حصة الجنيه الإسترليني عند 10٪.