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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 731 منشأة بسوهاج للتأكد من تطبيق الإجراءات

الخميس 11/مارس/2021 - 09:05 ص
التفتيش
التفتيش
دعاء جابر
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قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بصرف 194 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ83 عاملا، منهم 63 منحة مولود بإجمالي 127 ألف جنيه، و33 ألف جنيه لـ11 عاملا منحة زواج، و14 ألف جنيه منحة وفاة لـ 7 لأقارب من الدرجة الأولى لـ7 عمال، و20 ألف جنيه منح وفاة 2 عمال آخرين.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ560 عاملا بإجمالي 120 ألفاً و125 جنيها، فضلاً عن تسجيل 389 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف، أن المديرية قامت باستخراج 641 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 9 شكاوي، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة شكوتين للقضاء، وتم حفظ شكوتين، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 307 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ142 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 10 شكاوي ومنح 5 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

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