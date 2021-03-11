3434 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا، 3 آلاف و434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 794 ألفا و605 حالات.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفا و347 حالة، وذلك عقب تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.يذكر أنه تم إعطاء 990 ألفا و629 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن في مختلف أرجاء بلجيكا.