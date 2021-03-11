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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم السعودية: يجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين

الخميس 11/مارس/2021 - 09:03 ص
الحوثيين
الحوثيين
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أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، ضرورة اتخاذ وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين، وهو ما ذكره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن كون محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد الـعالمي، وأنه علـى المجتمع الـدولـي مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين.

ورأت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان (الاعتداء الإيراني.. والاقتصاد العالمي) - أن السلوك العدواني المستديم لنظام إيران، يعكس الأيدولوجية التي يقوم عليها هذا النظام، من تبني كافة الأفكار والكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القوانين والشرعية والإنسانية، في اعتقاد راسخ وإيمان شامل منها بأن هـذه المنهجية هـي سبيلها لتحقيق أجنداتها التوسعية المشبوهة في المنطقة، وأن زعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الاعتداءات الممنهجة ضد مفاصل حيوية في الاقتصاد العالمي، سيمكنها من تحقيق مستهدفاتها الشيطانية، والتي بات خطرها بالغ الوضوح وأكثر من أي وقت مضى.

ولفتت الصحيفة، لما قاله فيصل بن فرحان من أن التحالف أوقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد منذ نحو عام، والأولوية في اليمن الآن هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، وما أوضحه عن أنه على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران.

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