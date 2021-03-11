465 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 94 ألفا و198 حالة.وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الخميس - إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1652 حالة.