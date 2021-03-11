قرار من النيابة بشأن السيارة «المحترقة» في كورنيش الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق فس سيارة على طريق الكورنيش دون إصابات، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق سيارة بمنطقة كامب شيزار على طريق الكورنيش دون حدوث إصابات.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة عليىالحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن السيارة انبعث منها أدخنة كثيفة فجأة وعدم تمكن قائدها من إطفائها ثم تحول الدخان إلى نيران، وفتح الطريق للسيارات بعد إزالة آثار السيارة المحترقة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.