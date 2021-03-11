2259 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 2259 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 597 ألفا و497 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الخميس - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 53 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و377 وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1276 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 566 ألفا و492 شخصا.