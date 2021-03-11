منهم 7 من ذوي القدرات.. تعيين 600 شابا بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 600 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 106 فرصة عمل منهم 19 من ذوى الهمم والقدرات، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأضاف سعفان، أن المديرية قامت بتنفيذ 8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي: المساحة، والسباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، والحدادة واللحام، والإنترنت والتسويق الشبكي، والطاقة الشمسية استفاد منها 111 متدربًا، فضلا عن عقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة السباكة الصحية لـ20 متدربًا ومتدربة.وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 739 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و5 حملات تفتيشية و3 ندوات توعية في مجال عمل الطفل، كما تم عقد 5 ندوات مفاوضة جماعية، و7 ندوات زيادة الإنتاج، وندوتين للتوعية بأخطار السموم البيضاء، وعقد 11 ندوة للمرأة منها 4 ندوات لمناقشة المشكلة السكانية، و7 ندوات لمناقشة موضوعات المرأة "ختان الإناث، العنف ضد المرأة، الزواج المبكر، تنظيم الأسرة، حقوق المرأة في القانون 12 لسنة 2003"، فضلًا عن عقد 7 ندوات بعنوان "حلوة الذرية بس مسئولية" بمكتب عمل الكوثر، ومركز التدريب المهني بسوهاج، العربة المتنقلة، ومصنع الأصلي للملابس الجاهزة.